Filha adotiva de Tom Cruise e Nicole Kidman compartilha rara selfie

Bella, a filha adotiva de Tom Cruise e Nicole Kidman, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma rara selfie em sua página do Instagram.

A artista de 30 anos, que raramente compartilha fotos dela mesma, escreveu: "Que verão", o que rapidamente chamou a atenção da imprensa internacional.

Tom Cruise e Nicole Kidman também adotaram o irmão de Bella, Connor, que tem 28 anos. O casal ficou junto por 11 anos e se divorciou em 2001.



© bellakidmancruise/Instagram

Após o fim de seu casamento, Nicole Kidman se casou com Keith Urban, com quem teve as filhas Sunday e Faith. Tom Cruise, por sua vez, casou-se com Katie Holmes, de quem se separou mais tarde, e tiveram uma filha chamada Suri.

