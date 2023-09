Após separação por traição, Luísa Sonza muda letra da música 'Chico'

Luísa Sonza alterou a letra da música 'Chico', que escreveu para o seu ex-namorado, Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas.

A cantora anunciou o fim da relação com o influenciador digital no último dia 20 de setembro, no programa da manhã da Globo, 'Mais Você', apresentado por Ana Maria Braga.

A música faz parte do último trabalho da artista, 'Escândalo Íntimo', e foi a mais ouvida do Brasil no Spotify no início deste mês de setembro.

Com o fim do namoro motivado por uma traição do jovem, a artista quis mudar um pouco a letra do tema, tal como mostrou esta sexta-feira, dia 29, no concerto em Porto Alegre.

Em vez do verso "Chico, se tu me quiseres", Luísa cantou "Se acaso me quiseres". Antes de cantar a música, a artista falou com o público e mostrou como seria a nova versão para que cantassem em conjunto com ela. E assim foi.

"Para parafrasear Chico Buarque, mais ainda, e cantar: 'Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres...'", afirmou.. "Esse nome [Chico] é só um nome. Esse nome é do Chico Buarque, essa música é para o Chico Buarque e pra mim", acrescentou ainda.

Luísa Sonza manteve "Chico" em seu show e decidiu mudar um pouco a letra. Veja como ficou:pic.twitter.com/lU2EunvhZv — POPline (@POPline) September 30, 2023

