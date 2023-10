Britney Spears dá detalhes sobre aborto: "Sozinha com dores excruciantes"

Há mais detalhes sobre o aborto que Britney Spears fez na época em que namorava com Justin Timberlake.

Segundo a 'princesa da Pop', que tinha 19 anos na época, a interrupção da gravidez aconteceu em casa, sendo que esta passou por tudo sozinha, sem contar à família.

"Era importante que ninguém soubesse da gravidez ou do aborto, o que significava fazer tudo em casa", escreveu no seu novo livro de memórias - 'The Woman in Me'.

A cantora descreve que a medicação que tomou para fazer o aborto lhe causou dores "excruciantes". "Chorei compulsivamente até acabar", nota ainda.

"Demorou horas, e não me lembro de como acabou, mas lembro-me, 20 anos depois, das dores que senti e do medo", confessa.

Britney conta que tudo aconteceu em 2000 e que não seguiu com a gravidez para a frente porque Timberlake "não queria ser pai".

