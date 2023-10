Morre o ator e pugilista Cedric 'Beastie' Jones aos 46 anos

Morreu o ator e pugilista Cedric 'Beastie' Jones. Tinha 46 anos. A notícia foi confirmada pela empresa do artista, a Beastie Boxing, no Instagram.

"O Cedric era um pai amoroso, um marido dedicado, um filho, irmão e líder cuidador, e um amigo incrível que inspirava as pessoas", diz uma publicação no Instagram.

"Ele queria realmente que todos se tornassem na melhor versão de si mesmo. Ele era uma dádiva", diz ainda.

Embora as causas do falecimento não tenham sido reveladas, o The Daily Mail revela que a morte foi repentina.

Lembrando que o ator apareceu em projetos como 'The Terminal List', 'The Magnificent Seven', 'Southpaw', 'Princess of the Row' e 'Marshall County'.

Mais recentemente, integrou o elenco do filme 'Emancipation', em 2022, trama protagonizada por Will Smith.

