Morre o produtor de 'Euphoria' e 'The Idol', Kevin Turen, aos 44 anos

Faleceu Kevin Turen, renomado produtor das séries 'Euphoria' e 'The Idol', aos 44 anos. A notícia foi confirmada por seu pai, Edward, em comunicado citado pela imprensa internacional.

"Kevin era incrivelmente especial; sem ele, este mundo perde muito", declarou Edward Turen, conforme o Deadline. A causa da morte, até o momento, permanece desconhecida, sendo descrita como "repentina". Kevin Turen deixa sua esposa, Evelina, e dois filhos, Jack e James.

Além das séries mencionadas, ele contribuiu para projetos de sucesso como 'Pieces of a Woman' e 'Malcolm and Marie'. Após a notícia, Abel Tesfaye, conhecido como The Weeknd e colega de 'The Idol', prestou homenagem a Kevin Turen no Instagram, compartilhando uma foto de ambos.



© Instagram

Leia Também: Correa relata 2.854 mensagens de ódio após agressão a Ana Hickmann