Paris Hilton diz que o marido é "o homem mais romântico do mundo"

Paris Hilton disse recentemente numa entrevista que Carter Reum é o "homem mais romântico do mundo".

A empresária, de 42 anos, celebrou recentemente o seu segundo aniversário de casamento e, em conversa com o Entertainment Tonight, revelou que o marido a encheu de presentes para assinalar a data.

Paris casou-se com Carter em Los Angeles, em 11 de novembro de 2021. "Ele é simplesmente o homem mais romântico do mundo. Planejou o dia inteiro, com rosas lindas em todos os lugares e diversas malas da Chanel... Ele conseguiu dar-me todas as minhas novas bolsas e joias favoritas e ainda um lindo colar de diamantes", contou.

"É simplesmente o melhor. Sinto que tenho muita sorte em tê-lo na minha vida", acrescentou ainda.

