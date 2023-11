Adriana Lima vai a evento e é criticada por aparência; modelo reage

Adriana Lima marcou presença na pré-estreia do filme 'The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes', em Los Angeles, na terça-feira, e recebeu várias críticas à sua aparência.

A ex-modelo da Victoria's Secret posou no tapete vermelho e foi o seu rosto que chamou à atenção. Isto porque muitos internautas julgaram que ela se submeteu a procedimentos estéticos.

Adriana Lima não ficou indiferente aos comentários e fez questão de se manifestar em público, através de uma publicação que fez nos stories da sua página de Instagram.

"Rosto de uma mãe cansada de uma adolescente, dois pré-adolescentes, um menino ativo, uma criança de um ano a aprendendo a andar e três cães... Obrigada pela preocupação", escreveu.



© Instagram

Veja na galeria as imagens de Adriana Lima no evento.

