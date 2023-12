Depois de mudar letra de canção, Luísa Sonza volta a cantar "Chico"

Os fãs de Luísa Sonza puderam voltar a ouvir a cantora a interpretar o tema 'Chico' na sua versão original. A cantora brasileira decidiu alterar a letra da música que dedicou ao ex-namorado depois de ele a ter traído mas, no seu último espetáculo, no México, abriu uma exceção.

Luísa participou num evento neste país da América do Norte e dado que por lá a palavra "chico" significa "menino", Luíza optou por cantar a versão original da canção.

Vale lembrar que, agora, Luísa canta o refrão do tema com o verso "se acaso me quiseres", no lugar de "Chico, se tu me quiseres".

VEJA: Durante um evento no México, Luísa Sonza cantou a música ‘Chico’ sem tirar o nome do ex-namorado, pois lá, a palavra significa ‘menino’.



pic.twitter.com/8ALqUpNXIm — CHOQUEI (@choquei) December 1, 2023

