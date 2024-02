Filha de Ben Affleck e Jennifer Garner muda radicalmente de visual

A filha do meio de Ben Affleck e Jennifer Garner passou por uma transformação radical no visual e fez sua primeira aparição pública com o novo cabelo durante um passeio com a mãe.

Seraphina, de 15 anos, foi fotografada se despedindo da mãe com um abraço na manhã de terça-feira, em Los Angeles, enquanto aguardava o ônibus escolar.

Segundo o Page Six, a jovem estava acompanhada por vários colegas, vestindo um visual descontraído com calças jeans, uma blusa larga, fones de ouvido e tênis.

Vale lembrar que o ex-casal Ben Affleck e Jennifer Garner também são pais de Violet, de 18 anos, e Samuel, de 11.

Seraphina Affleck Makes a Statement: The Teen's Buzzcut Sparks Conversation on Family Outing https://t.co/Ro23u0RfFq — ABignews (@a_bignews) February 8, 2024

