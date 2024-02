Jojo Todynho ostenta boa forma em foto de biquini e faz reflexão na web

Jojo Todynho, aos 27 anos, fez a festa dos seus seguidores no Instagram. A ex-campeã de A Fazenda postou fotos mostrando suas novas curvas em uma hidromassagem em Fortaleza, no Ceará.

"O processo molda nossa jornada, enquanto o propósito dá direção ao destino que buscamos", escreveu na legenda.

Alguns famosos não resistiram e deixaram recados carinhosos na postagem de Jojo. "Uau, está secando muito, Jô", escreveu a ex-Fazenda Denise Rocha. "Oi, magrinha", disse a cantora Ludmilla.

Com 140 kg no início do processo de emagrecimento, a decisão pela bariátrica foi motivada pelo desejo de ser mãe e cuidar da saúde com mais atenção. A meta estipulada por seus médicos era eliminar entre 30 e 50 kg, e ela está próxima de conquistá-la. Jojo já perdeu mais de 40 kg.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Leia Também: Jojo Todynho: "Me olho no espelho e me sinto poderosa"