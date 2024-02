Príncipe Harry perde processo sobre proteção policial no Reino Unido

O Príncipe Harry foi derrotado em sua batalha judicial contra o Ministério do Interior do Reino Unido sobre seu direito à proteção policial no país. O veredito foi proferido nesta quarta-feira, dia 28 de fevereiro.

O Tribunal concluiu que não houve ilegalidade na decisão de retirar a proteção policial de Harry e que não há injustiça processual, como alegado pelo filho de Charles III e Diana.

Harry perdeu o direito à proteção policial em território britânico após renunciar ao cargo de membro sênior da família real em 2020, decisão que também afetou sua esposa, Meghan Markle.

O casal mudou-se para os Estados Unidos, mais precisamente para a Califórnia, onde residem atualmente com seus dois filhos.

Em julho de 2022, o Duque de Sussex contestou a perda do direito à proteção policial, originalmente determinada em 28 de fevereiro de 2020. A decisão final do processo foi agora conhecida.

