Kate Middleton é vista pela primeira vez desde a operação; veja

Kate Middleton apareceu pela primeira vez desde que foi operada no início deste ano.

A princesa de Gales foi vista viajando como passageira nesta segunda-feira, dia 4 de março, em um carro conduzido pela sua mãe, Carole Middleton, perto do Castelo de Windsor.

As fotografias foram divulgadas pela TMZ e podem ser vistas aqui. Kate usava óculos de sol e parecia esboçar um sorriso.

Kate Middleton Seen in Public for First Time Since Mystery Hospitalization | Click to read more https://t.co/O7zlxZfiCY