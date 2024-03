Motorista que matou o ator Treat Williams declara-se culpado

O motorista que bateu contra Treat Williams num acidente que acabou por matar o ator declarou-se culpado por condução negligente, na audiência da última sexta-feira, relata a Associated Press, a CNN e o The Hollywood Reporter, citados pela People.

Ryan Koss, de 35 anos, ficou com pena suspensa durante um ano - estando em liberdade condicional -, vai também ficar com a carteira de habilitação apreendida durante um ano e tem de participar num programa de justiça comunitário.

Foi no dia 12 de junho do ano passado que o carro dirigido por Ryan Koss colidiu com a moto de Treat Williams. Após o acidente, Ryan - que conhecia o ator - ligou para a mulher de Treat, Pam Van Sant, e contou o que tinha acontecido.

"Estou aqui para pedir desculpa e assumir a responsabilidade deste trágico acidente", disse Ryan Koss ao relatar o acidente na audiência de sexta-feira, tendo também dado condolências e pedido desculpa à família e fãs do falecido artista.

O filho do ator, Gill, de 32 anos, vestiu uma camiseta do falecido pai e disse a Ryan Koss: "Eu perdoo e espero que também te perdoes. Realmente gostaria que não tivesses matado o meu pai. Tinha mesmo que dizer isto". Além disso, destacou que o pai era "tudo" para a família e uma pessoa extraordinária que viveu a vida ao máximo, e que agora tem sido difícil seguir em frente, relata o The Hollywood Reporter.

A mulher de Treat Williams, Pam, e a filha, Ellie Williams, não estiveram presentes na audiência, mas foram lidas declarações em voz alta.

"As nossa vidas nunca mais serão as mesmas, a nossa família foi dilacerada e há um enorme buraco que não pode ser preenchido", escreveu Pam.

"Nunca mais vou sentir o abraço do meu pai, receber o seu conselho, apresentá-lo ao meu futuro marido, vê-lo me levando ao altar, apresentá-lo aos meus filhos e fazê-lo chorar quando der o nome dele ao meu primeiro filho", disse Ellie Williams.

Leia Também: Separados? Kylie Jenner se recusa a falar de Timothée Chalamet