Pamela Anderson abandona maquiagem e defende a beleza natural

A atriz Pamela Anderson, 56 anos, conhecida por seu papel na série "Baywatch", abandonou o uso de maquiagem e vem se mostrando em público com o rosto natural.

Sua recente aparição no tapete vermelho do Oscar sem maquiagem gerou repercussão. Em entrevista à revista Porter, ela disse que não esperava tanta atenção:

"Achei que ninguém notaria. Fiz isso por mim mesma. Pensei: 'Não vou participar desse jogo'. A sério, não é tão importante. As pessoas vão me ver por cinco minutos, qual o problema?"

A decisão de Anderson vai além de uma escolha pessoal. É um gesto de empoderamento. Ela deseja inspirar mulheres, especialmente as mais jovens, a aceitarem suas imperfeições e celebrarem suas diferenças.

"De certa forma, estou fazendo isso pelas meninas. Com as redes sociais, é fácil cair na comparação. As imperfeições são humanas, são sexy. As diferenças nos tornam interessantes."

Leia Também: Revelados novos detalhes sobre testamento de Matthew Perry