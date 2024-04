Entregador mata a tiros cachorrinho da atriz Angie Harmon; artista desafa

A atriz Angie Harmon, de 51 anos, vive um momento de luto e indignação após o assassinato de seu cachorrinho Oliver, de apenas 1 ano, no último domingo (31), em plena Páscoa. Segundo ela, o crime foi cometido por um entregador da Instacart, que atirou no pet da família sem qualquer motivo aparente.

Em um relato emocionante em suas redes sociais, Angie descreveu o crime como "covarde e cruel". Ela relata que o entregador, após deixar as compras na porta da casa, atirou em Oliver sem qualquer provocação. A câmera de segurança da casa estava carregando no momento, o que possibilitou que o crime fosse realizado sem registro.

Angie e suas filhas estavam em casa no momento do crime e ficaram traumatizadas com a perda do animal, que era considerado um membro da família. A atriz divulgou fotos de Oliver e desabafou sobre a dor que está sentindo.

"Ele atirou em nosso cachorro enquanto eu e minhas filhas estávamos em casa. E, mesmo assim, continuou dizendo: 'sim, eu atirei em seu cachorro', 'sim eu atirei'. Estamos completamente traumatizadas e devastadas pela perda do nosso querido filho e membro da família. Descanse em paz, Ollie", escreveu Angie.

O caso gerou comoção nas redes sociais e diversas celebridades manifestaram apoio à atriz. A polícia de Charlotte-Mecklenburg, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, disse ao TMZ que o acusado alegou legítima defesa e que, ao que tudo indica, o caso não será investigado.

"A investigação diz que o entregador chegou à residência para entregar bens de consumo, disse aos policiais que um cachorro o atacou enquanto ele estava na residência e que ele se defendeu disparando um único tiro, que atingiu e feriu fatalmente o animal. Outro cachorro estava presente na residência, mas não o atacou", disse uma fonte ao TMZ.

