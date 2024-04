Jennifer Garner de luto pela morte do pai: "Viveu uma vida maravilhosa"

Jennifer Garner anunciou nesta segunda-feira, 1º de abril, em sua conta no Instagram, o falecimento de seu pai, William John Garner, no sábado passado. Ele tinha 85 anos. A atriz compartilhou também um conjunto de fotografias de sua infância e juventude ao lado do pai.

"Meu pai faleceu pacificamente na tarde de sábado. Estávamos com ele, cantando 'Amazing Grace' enquanto ele nos deixava. Embora não haja tragédia na morte de um homem de 85 anos que viveu uma vida saudável e maravilhosa, sei que o luto é inevitável, esperando em esquinas inesperadas", escreveu a atriz.

"Hoje é dia de gratidão. Estamos gratos pelo comportamento gentil e pela força tranquila de nosso pai. Pela maneira como ele nos provocava com um sorriso travesso e como desempenhava o papel de pai sempre paciente. Somos gratos pela ética de trabalho, liderança e fé", continuou, agradecendo depois ao centro médico que o acompanhou.

