Os maiores escândalos dos famosos: Lembrava disso tudo? - Apesar de serem pessoas públicas e cautelosas com a imagem, várias celebridades não conseguiram evitar terem seus nomes envolvidos em escândalos. Muitas dessas polêmicas ganharam proporções tão gigantescas, que até destruíram as carreiras e reputações das estrelas. Clique na galeria e relembre as controvérsias mais chocantes do mundo dos famosos.

© <p>Getty Images</p>