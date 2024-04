Cantora de k-pop Park Boram é encontrada morta aos 30 anos

A comunidade do K-Pop está em luto pela perda da cantora e atriz Park Boram, que faleceu na quinta-feira (11), aos 30 anos. A causa da morte ainda não foi revelada, e a polícia investiga o caso.

Boram estava em ascensão na carreira musical, com o lançamento de novos singles este ano e planos para celebrar seus 10 anos de carreira em 2024.

[Legenda]© Getty

Aos 17 anos, Boram participou do programa de talentos Super Star K2, em 2010, e conquistou o 8º lugar. Sua voz e talento chamaram a atenção do público, e logo ela deu seus primeiros passos na indústria musical.

O single de estreia de Bo-ram, Beautiful, em parceria com o rapper Zico, alcançou o segundo lugar nas paradas sul-coreanas em 2014. A faixa, com um videoclipe marcante, era fortemente autobiográfica e retratava os esforços da artista para "ser bonita" através de dietas e exercícios rigorosos, antes de sua carreira musical.

Em 2015, Boram lançou seu primeiro EP, Celepretty, que incluía a faixa Beautiful e colaborações com artistas como Eric Nam, Parc Jae Jung e Lil Boi. Seu último trabalho musical, o single I Miss You, foi lançado no dia 3 de abril deste ano.

Boram também brilhou na atuação, com destaque para seu papel na minissérie Chiljeonpalgi, Goohaera, em 2015.

A morte de Park Bo-ram gerou grande comoção nas redes sociais, com fãs e amigos prestando homenagens à artista. A agência de Boram, a Xanadu Entertainment, expressou suas condolências à família e amigos da cantora.

