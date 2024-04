Kirsten Dunst ainda recebe o famoso bolo que Tom Cruise envia aos amigos

A doce tradição de Tom Cruise continua viva! A atriz Kirsten Dunst, que contracenou com Cruise em "Entrevista com o Vampiro" há 30 anos, revelou que ainda recebe o famoso bolo de Natal enviado pelo astro hollywoodiano.

O bolo de chocolate branco e coco é enviado por Cruise para alguns de seus amigos próximos todos os anos, e Dunst faz parte da lista especial. A atriz, de 41 anos, contou ao Entertainment Tonight nesta quinta-feira (12) que a tradição natalina do amigo a deixa muito feliz.

E a doçura não para por aí! O marido de Dunst, Jesse Plemons, que também trabalhou com Cruise em "American Made" (2017), também recebe o bolo natalino do astro. Uma forma deliciosa de Cruise celebrar a amizade e a época festiva com seus queridos.

A amizade entre Dunst e Cruise se fortaleceu ao longo dos anos, mesmo após o lançamento de "Entrevista com o Vampiro" em 1994. A atriz já declarou anteriormente que Cruise foi um mentor para ela durante sua juventude, ajudando-a a navegar pelas complexidades da fama.

