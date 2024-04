O.J. Simpson deve 100 milhões à família de Ron Goldman, diz advogado

Um advogado do pai de Ron Goldman afirma que O.J. Simpson, que foi absolvido do homicídio de Ron e Nicole Brown Simpson, devia à família Goldman mais de 100 milhões de dólares.

Simpson, que morreu aos 76 anos esta quarta-feira, dia 10 de abril, vítima de câncer, foi condenado a pagar às famílias Goldman e Brown 33,5 milhões, depois de ser considerado responsável num processo em 1997.

No entanto, David Cook, que representa o pai de Ron, Fred Goldman, disse à People que a sua família nunca viu esse dinheiro, um valor que desde então aumentou devido aos juros.

"Ele morreu sem penitência", disse Cook sobre Simpson. "Ele não queria dar um centavo, ao Fred, nunca quis lhe dar nada".

Lembrando que a família teve uma pequena vitória no tribunal, obtendo os direitos do livro que Simpson escreveu, intitulado 'If I Did It', tendo ganho um valor não revelado com as vendas dele. Naquela época, o antigo jogador foi acusado de tentar lucrar com os crimes horríveis de Nicole e Ron, dos quais foi inocentado.

