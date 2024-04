Morre Eleanor Coppola, mulher de Francis Ford Coppola, aos 87 anos

Morreu Eleanor Coppola, documentarista, cineasta, escritora e artista norte-americana vencedora de um Emmy. Aos 87 anos.

A mulher de Francis Ford Coppola morreu em sua casa, em Rutherford, na Califórnia, como comunicou a família à Associated Press.

Eleanor Coppola nasceu a 4 de maio de 1936 em Los Angeles, cresceu em Orange County e regressou à cidade que a viu nascer para estudar na Universidade da Califórnia.

Conheceu o marido Francis Ford Coppola, de 84, quando trabalhava como assistente de direção de arte no set do filme 'Dementia 13', em 1963, recorda o The Hollywood Reporter.

Casaram-se em fevereiro de 1963 e foram pais de três filhos, Gian-Carlo, que morreu aos 22 anos (em 1986), Roman, de 58, e Sofia, de 55.

A artista ficou mais conhecida por dirigir o documentário 'Hearts of Darkness: A Filmmaker Apocalypse', de 1991, e que foi vencedor de um Emmy.

Aos 80 anos, em 2016, estreou na narrativa com 'Paris Can Wait' e, mais recentemente, seguiu-se 'Love Is Love Is Love', de 2020, como relata a People, citando a página do IMDb.

