Edu Guedes diz que primeiro beijo com Ana foi "roubado"; afirma portal

O apresentador Edu Guedes revelou que o seu primeiro beijo com Ana Hickmann não foi planejado e que na verdade foi "roubado", afirma o portal LeoDias.

Durante o lançamento do seu mais novo livro intitulado Sabores de Uma Vida Mais Leve, em São Paulo, nessa quinta-feira, dia 11, Edu Guedes afirmou que ao se despedir da então amiga no carro, após terem se visto, foi quando ela aproveitou a oportunidade e o beijou.

“Eu fui dar um abraço na Ana e aí ela me deu um beijo. Talvez eu não tivesse aquela atitude, sabe por que? Porque pra mim eu sempre a encarei com carinho, respeito… O primeiro beijo foi no carro. Sabe quando você se preocupa demais com uma pessoa”.

O casal segue firme e forte tendo anunciado oficialmente o namoro em março deste ano, após a separação de Ana Hickmann do seu ex-marido Alexandre Correa.

