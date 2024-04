Humorista Lucian Rufo morre em acidente de carro aos 34 anos de idade

O humorista e servidor público Lucian Rufo Barbosa faleceu no último sábado (13), aos 34 anos de idade, vítima de um acidente de carro na rodovia TO-255, próximo à cidade de Ponte Alta do Tocantins, onde residia.

Conhecido por suas esquetes bem-humoradas nas redes sociais, Lucian conquistou um público fiel com suas sátiras perspicazes sobre o cotidiano. Seus vídeos eram marcados pela criatividade, leveza e pelo olhar aguçado sobre as situações do dia a dia, levando alegria e reflexões a milhares de pessoas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUCIAN RUFO (@lucianrufo)

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o carro de Lucian colidiu com uma carreta a cerca de cinco quilômetros de Ponte Alta. O humorista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A notícia da morte de Lucian gerou grande comoção nas redes sociais e na comunidade de Ponte Alta do Tocantins. Amigos, familiares e fãs lamentaram a perda precoce do talentoso humorista, destacando sua gentileza, carisma e o seu dom para fazer as pessoas rirem.

A Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins emitiu uma nota oficial de pesar, expressando suas condolências à família e amigos de Lucian. "Nesse momento de profunda tristeza, rogamos a Deus que console os corações enlutados", diz o comunicado.

