Luta pela herança de O.J. Simpson: Advogado tenta barrar família Goldman

O astro da NFL e ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson, que faleceu aos 76 anos na última quarta-feira (10), deixou um testamento que agora será administrado pelo advogado Malcom LaVergne, que já o representou em diversos casos jurídicos.

No entanto, a tarefa de LaVergne não é fácil, pois Simpson também deixou dívidas significativas, incluindo o valor ainda a ser pago às famílias de sua ex-esposa Nicole Brown e Ron Goldman, assassinados em 1994.

Simpson foi acusado dos assassinatos, mas um júri o absolveu em um julgamento que ficou conhecido como "o Julgamento do Século". As famílias das vítimas entraram com uma ação civil e, em 1997, um tribunal concedeu um processo de US$ 33,5 milhões contra O.J. pelos crimes. O valor nunca foi pago integralmente.

Desde então, a família Goldman busca o pagamento da dívida, que com juros já ultrapassa US$ 100 milhões. "Minha esperança é que os Goldman não recebam nada, absolutamente nada", declarou LaVergne em entrevista ao Las Vegas Review-Journal. "Farei o meu melhor como executor do testamento e representante pessoal [de O.J.] para garantir que isso não aconteça."

Vale ressaltar que a família Goldman conseguiu os direitos sobre o controverso livro de O.J. chamado 'If I Did It' ('Se Eu o Fiz'), no qual ele descreve "hipoteticamente" os assassinatos de Nicole e Ron.

Malcom LaVergne afirmou não saber o valor total da herança de O.J. Simpson. Embora ele seja o executor do testamento, o advogado não terá controle total sobre o destino dos bens e do dinheiro, conforme explicou Dan Abrams, analista legal da ABC News. A Justiça poderá definir quem receberá os pagamentos com a quantia ainda não revelada.

Até o momento, a família de Ron recebeu apenas US$ 130 mil.

O caso de O.J. Simpson ainda gera grande interesse e debate, mesmo após sua morte. A disputa legal em torno de seu testamento e dívidas promete ser longa e complexa.

