Brasileira condenada a 3 meses de prisão por perseguir Harry Styles

A brasileira Myra Carvalho, acusada de perseguir e enviar cerca de 8 mil cartas ao cantor e ator Harry Styles em menos de um mês, foi condenada a 14 semanas de prisão (cerca de três meses). De acordo com jornal britânico Daily Mail, ela foi detida em janeiro na Inglaterra após ter causado "grave angústia" no famoso com seu comportamento invasivo.

Em audiência realizada na última terça-feira (16) em Londres, Myra se declarou culpada. Além da pena de prisão, ela recebeu uma ordem de restrição que a impede de se aproximar de Styles ou contatá-lo por 10 anos. Myra também foi multada em £ 134 (cerca de R$ 870) e banida de todos os eventos nos quais o músico se apresentar.

Segundo fontes próximas, Harry ficou "abalado" com as atitudes da brasileira. Um caso semelhante em 2022 resultou em uma invasão à casa do cantor, o que o deixou ainda mais preocupado.

A advogada de Myra, Clementine Simon, alegou que ela enfrentava um "episódio maníaco" na época dos fatos. Myra estava em Londres desde dezembro de 2023, hospedada em um hostel. As cartas continham pedidos de casamento e "desejos sexuais", entregues pessoalmente no endereço de Styles.

Os pais de Myra não tinham conhecimento da viagem dela à Inglaterra. Eles acompanharam as primeiras audiências em fevereiro e choraram ao ver a filha, que participou por videochamada da prisão Bronzefield, no condado de Surrey.

