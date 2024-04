Rihanna rouba a cena com novo visual loiro em evento em Londres

Rihanna, a artista e empresária que nunca se intimida em mudar o visual, surpreendeu mais uma vez nesta quarta-feira (17 de abril) ao aparecer loira com franja em um evento em Londres.

Seguindo as tendências da estação, Rihanna apostou em um cabelo longo e ondulado, com tons dourados luminosos e uma franja reta que emoldurava o rosto. O novo visual, que marca mais uma mudança radical da artista, foi recebido com entusiasmo pelos fãs, que não pouparam elogios nas redes sociais.

Veja as imagens na galeria.

