Pedro Scooby celebra aniversário de casamento. "Que venham muitos"

Pedro Scooby usou sua conta no Instagram para celebrar o aniversário de casamento. Há três anos, ele oficializava sua união com Cintia Dicker, e essa data não passou despercebida.

"Estamos juntos há cinco anos e hoje [16 de abril] celebramos três anos do nosso casamento no papel! Um casamento não é feito apenas de momentos felizes, mas você me faz acreditar que vale a pena lutar! Obrigado por me apoiar em todos os momentos difíceis! Que venham muitos e muitos anos! Amo você", escreveu o surfista, acompanhando o texto com uma foto dos dois.

O casal tem em comum a filha Aurora. Pedro Scooby é ainda pai de Dom, Bem e Liz, fruto da relação passada com Luana Piovani.

