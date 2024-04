O impressionante valor que Shakira ganhou com as três músicas sobre Piqué

Shakira viveu em 2022 momento difícil na sua vida pessoal, devido à separação de Gerard Piqué, pai dos seus dois filhos. No entanto, a cantora decidiu transformar a tristeza em música, e as canções fizeram um enorme sucesso.

Depois de alguns anos sem lançar grandes 'hits', a 'Tríade da Vingança', como são conhecidas as três músicas que dedicou ao ex-companheiro após a separação, voltou a colocá-la no topo das músicas mais ouvidas e isso refletiu-se a nível financeiro.

Segundo a revista Forbes, a música com Bizarrap - a mais famosa das três e que contém a icônica frase "As mulheres já não choram, as mulheres faturam" - rendeu-lhe, só no Spotify, cerca de 13 milhões de reais, números que continuam a crescer cada vez que alguém volta a ouvir essa música.

Já a sua canção 'Te Felicito', juntamente com o artista porto-riquenho Rauw Alejandro arrecadou mais de 69 milhões de reais no total, e com 'Monotonía', a primeira a ser lançada, em colaboração com Ozuna, ganhou mais de 25 milhões de reais.

Leia Também: Gisele Bündchen assume namoro com professor de jiu-jítsu