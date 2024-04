Personal de Gracyanne fala pela 1ª vez sobre affair: 'Cansei de me calar'

Gilson de Oliveira falou pela primeira vez após ser apontado como pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo e diz que "se cansou de se calar".

"Fala galera, tudo bem? Então! Venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida, acho que vocês estão esperando isso, tenho recebido bastante mensagens no Direct, WhatsApp e etc, mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete que eu cansei de me calar e irei falar. Toda a verdade".

O término de Belo e Gracyanne Barbosa veio a público na quinta-feira (18), com a musa fitness admitindo ter traído o cantor. O casal teria dado um ponto final ao relacionamento de 15 anos há mais de 8 meses.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, Gracyanne Barbosa confirmou que viveu romance com outro homem.

"Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém [...] A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou. [...] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito (de ter ficado com outro). E nem a nossa relação. Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo". Disse Gracyanne Barbosa ao Splash.

