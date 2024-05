Travis Scott envolve-se em violenta discussão com namorado de Cher

Travis Scott protagonizou numa grande discussão em Cannes, que também envolveu o namorado de Cher, Alexander Edwards (AE), na madrugada desta sexta-feira, dia 24 de maio.

De acordo com o TMZ, fontes contaram que a discussão começou depois de Travis e Tyga estarem na cabine do DJ ao mesmo tempo. Em dado momento, Richie Akiva teria pegado no microfone e dito algo do gênero: "Conseguimos! T- Raww, AE e Travis na área".

Travis Scott - que assim como Tyga também é ex-namorado de Kylie Jenner - teria ficado chateado e, dizem, arrancou o microfone das mãos de Richie.

Alexander Edwards, grande amigo de Tyga, teria reagido em seguida e Travis Scott saiu do palco. No entanto, relatam, regressou depois com o produtor Southside, que confrontou AE, segundo o Entertainment Tonight. Entretanto, envolveram-se numa grande discussão.

Leia Também: Globo define estreia e convidados de programa com Fernanda e Pitel no Multishow