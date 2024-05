Após detenção, Nicki Minaj é multada por suspeita de transporte de drogas

A cantora Nicki Minaj já foi libertada depois de passar algumas horas detida, este sábado (25), no Aeroporto de Schiphol, em Amesterdam, nos Países Baixos.

De acordo com o que as autoridades holandesas explicaram à Sky News, a artista foi libertada pouco antes das 22 horas locais.

Segundo a mesma fonte disse à imprensa, a cantora norte-americana vai ter de pagar uma multa por "transportar drogas leves de forma ilegal dos Países Baixos para um outro país".

Lembrando que a cantora ia pegar um voo para Manchester, no Reino Unido, onde milhares de fãs a esperavam para um concerto.

Devido à impossibilidade de ela ter seguido no voo, o show foi cancelado para uma data a ser anunciada em breve e os ingressos vão ser válidos para a nova apresentação.

A situação da detenção foi denunciada pela própria nas redes sociais, nas quais escreveu o que estava "acontecendo", e compartilhou, inclusive, um vídeo.

Já nas publicações na rede social X (antigo Twitter), a artista contava que as autoridades diziam que tinham encontrado droga e que viram a sua bagagem sem autorização. "Estão sendo pagos para sabotar a minha tour porque as pessoas estão loucas com tanto sucesso", escreveu ainda.

They’re being paid big money to try to sabotage my tour b/c soooooo many ppl are mad that it’s this successful & they can’t eat off me. They got caught stealing money from my travel/jets. Got fired. Got mad. Etc.