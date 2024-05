Declarações de Billie Eilish deixam fãs de Taylor Swift revoltados

Billie Eilish esteve a falar com os fãs numa conversa promovida pela plataforma de streaming StationHead.

Quando foi questionada sobre se na próxima turnê iria interpretar a totalidade do seu novo álbum, 'Hit Me Hard And Soft', a cantora rejeitou a possibilidade e explicou porquê.

"Isso significaria que os meus shows seriam muito longos. Se o fizesse teria de cortar nas outras canções. Não vou dar um concerto de três horas, isso seria psicótico. Ninguém quer ver isso, nem eu nem vocês", afirmou, declarações que deixaram os fãs de Taylor Swift revoltados.

Isto, porque os espetáculos da 'Eras Tour' da cantora - que passaram por Portugal na última sexta-feira, dia 24, e sábado, dia 25 de maio - têm a duração de cerca de três horas e meia, algo que parece ter agradado aos fãs.

A turnê de Eilish começa em setembro e não tem datas previstas para Portugal.

Leia Também: Marcelo Serrado relata crise de pânico em voo