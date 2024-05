Ex-noiva de ator assassinado pede justiça e chora em vídeo na web

Tessa Farrel, ex-noiva de Johnny Wactor, usou as redes sociais na segunda-feira, 27, para fazer um desabafo emocionado sobre a morte do antigo companheiro. O ator de "General Hospital" foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto no último sábado, 25, em Los Angeles (EUA).

Na publicação, a atriz pediu leis mais rígidas para combater a criminalidade na Califórnia e disponibilizou números para denúncias anônimas, caso algum seguidor tenha informações sobre o crime.

Em meio às lágrimas, Farrel tentou mandar um recado diretamente ao criminoso e lamentou que a pessoa tenha seguido o caminho da criminalidade.

“Se você é a pessoa que fez isso, sinto muito, mas você atirou no cara errado. Você pode encontrar um emprego de verdade. Sei que o mercado está complicado, mas estamos nessa juntos. Você não precisa roubar e, principalmente, tirar uma vida para isso”, disse a atriz.

Na sequência, Farrel pediu justiça pelo assassinato do ex-noivo: “Esses criminosos não podem continuar voltando para as ruas sem consequências para os atos deles”.

A atriz conheceu Wactor em 2013, e, no mesmo ano, começaram a namorar. Eles chegaram a ficar noivos, mas o relacionamento chegou ao fim e o casamento não aconteceu.

