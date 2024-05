Preta Gil relata ter perdido dois bebês enquanto era casada com Rodrigo

A cantora Preta Gil, de 49 anos, compartilhou uma das experiências mais dolorosas de sua vida ao relembrar o aborto espontâneo que sofreu durante seu casamento com Rodrigo Godoy. Em uma participação no videocast "Mil e uma TrETAS", a artista revelou detalhes sobre as duas perdas gestacionais que marcaram profundamente seu relacionamento de oito anos.

Curada do câncer, Preta Gil comentou rumores de novo affair: “Solteira, não sozinha”. Preta Gil, mãe de Francisco, filho de seu relacionamento anterior com Otávio Müller, explicou que após a separação, casou-se com Rodrigo e o casal logo engravidou. Contudo, a felicidade durou até o quinto mês de gestação. “Durante um ultrassom, o Francisco estava sentado na minha perna e o médico pediu para tirarem ele da sala. Eles não falam que o coração parou. Foi uma confusão, falando para ligar para a obstetra, me levar no hospital”, relatou.

A notícia de que o coração do bebê havia parado foi devastadora para ela. Inicialmente, os médicos tentaram uma curetagem, mas sem sucesso. “Ele não nasceu, mas lembro dele, rezo para ele. Durante muito tempo, eu neguei essa perda, até pouco tempo atrás. Demorou para eu entender que eu tinha que viver o luto do bebê, fazer um ritual”, contou.

A cantora ainda revelou que engravidou novamente logo após a primeira perda, mas a segunda gestação também terminou em um aborto espontâneo aos três meses. Preta explicou que a causa dos abortos foi uma má formação de um cromossomo, resultante de uma incompatibilidade genética entre ela e Rodrigo, o que poderia significar que o casal talvez nunca conseguisse ter filhos. “Foi devastador para nós, porque éramos apaixonados. Nunca tinha falado sobre isso dessa forma, porque é dolorido”, desabafou.

Além da dor física e emocional das perdas, Preta falou sobre a vergonha e a culpa que sentiu. “Sentia vergonha por não conseguir, de me sentir incapaz. Eu vivi isso com o câncer também. Achava que eu era a culpada e é um horror como nós mulheres já nascemos com isso o tempo todo. A culpa é sempre nossa, não importa”, refletiu.

“Aquilo simbolizava muitas coisas e, para nós como casal, aquilo era o fim. Acho que o nosso casamento não resistiu a isso, principalmente pelo fato de ele querer ser pai. Eu já tinha o Fran. A minha dor era terrível, mas a dor dele foi pior, porque era o primeiro filho”, concluiu.

A relação de Preta Gil com Rodrigo Godoy chegou ao fim após a cantora descobrir que ele estava a traindo com sua ex-estilista. Eles ficaram juntos por oito anos e, desde 2022, estavam em crise. Porém, a traição veio à tona durante o período em que a cantora enfrentava o câncer.

Leia Também: Ex-noiva de ator assassinado pede justiça e chora em vídeo na web