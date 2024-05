Ator de Rebel Moon é preso por esfaquear ex-namorada mais de 20 vezes

O ator Nick Pasqual foi preso na Califórnia, acusado de esfaquear a ex-namorada Allie Shehorn entre 20 e 30 vezes. Allie é maquiadora de projetos de sucesso em Hollywood, como Rebel Moon, Garotas Malvadas e Babylon. Nick Pasqual também participou de Rebel Moon e da série How I Met Your Mother, entre outros projetos.

De acordo com a promotoria do Condado de Los Angeles, Allie havia obtido uma ordem de restrição contra Pasqual poucos dias antes do ataque, que ocorreu em 23 de maio, quando ele invadiu a casa dela durante a madrugada. Uma amiga encontrou Allie esfaqueada em estado crítico no quarto e chamou o socorro. A promotoria informou que Pasqual fugiu do local e foi detido na fronteira entre o México e os Estados Unidos, no Texas.

“Meus pensamentos e sinceras condolências estão com a vítima deste incidente horrível”, declarou o promotor distrital George Gascón. “Nosso escritório, incluindo nosso Escritório de Serviços às Vítimas, oferece apoio e recursos a Allie enquanto ela enfrenta a longa e difícil jornada de cura do trauma físico e emocional infligido a ela. Garantiremos que o responsável por este ato flagrante seja responsabilizado pelas suas ações", afirmou.

Segundo o Daily Mail, Pasqual foi acusado de tentativa de homicídio, roubo residencial de primeiro grau com pessoa presente e ferimento a cônjuge, coabitante, noivo, namorado, namorada ou pai de filho, podendo ser condenado à prisão perpétua.

