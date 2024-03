Menina de 6 anos é morta e acusado é apedrejado até a morte

Um crime brutal chocou a comunidade de Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na segunda-feira (11). Uma menina de apenas 6 anos, Sofia da Silva Santos, foi encontrada morta após ser violentada e assassinada. O acusado do crime, Rayan Pierre Coimbra Ressiguier, de 25 anos, foi morto por apedrejamento por populares.

Sofia foi vista pela última vez no domingo (10), quando disse à mãe que ia brincar na casa de uma amiga. No entanto, ela nunca chegou ao local. A família da menina deu queixa de desaparecimento e buscas foram iniciadas.

Após buscas, um par de sandálias infantis foi encontrado em uma área de mata. Populares pressionaram o acusado, que confessou o crime e indicou o local onde escondeu o corpo da menina. Revoltados, os populares apedrejaram Rayan até a morte.

Exames realizados no corpo de Sofia confirmaram a violência sexual e a causa da morte: traumatismo craniano. A Polícia Civil aguarda o resultado de exames para verificar se há material genético do acusado no corpo da vítima.

