Já passou dos 30 anos? Então você não deveria mais comer esses alimentos! - Aos 30 anos, o corpo humano começa a envelhecer. Claro, isso não significa que você de repente terá um corpo antigo! Só que 30 anos é a idade em que você realmente deve começar a observar o que come com mais cuidado. Não se trata apenas de calorias, mas também de outras coisas que afetam seu organismo, como sal, açúcar e produtos químicos. Há coisas cotidianas que você pode evitar para se manter saudável, em forma e feliz. De creme no café a bebidas diet, clique para descobrir do que você deve ficar longe.

© <p>Shutterstock</p>