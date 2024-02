Cinco erros básicos que quase todos cometemos ao colocar perfume

Um dos melhores elogios que podemos receber é sobre nosso perfume, mas nem sempre é fácil garantir que o cheiro dure até o final do dia. A verdade é que não precisa se banhar em perfume para ter um aroma agradável e duradouro.

A Avon, especialista em perfumes, revelou os cinco erros mais comuns que cometemos na hora de aplicar a fragrância. Confira:

1. Aplicar na pele seca

A pele hidratada retém o aroma muito melhor. Por isso, use sempre uma loção ou creme hidratante antes de aplicar o perfume. Para um resultado ainda melhor, escolha uma fragrância com loção corporal do mesmo aroma, prolongando a duração do perfume.

2. Esfregar os pulsos

Esfregar os pulsos após aplicar o perfume pode quebrar as moléculas do aroma, reduzindo sua intensidade e durabilidade. Basta borrifar o perfume nos pontos de pulsação e deixar secar naturalmente.

3. Aplicar em excesso

Menos é mais quando se trata de perfume. Aplicar em excesso pode ser invasivo e até desagradável. Uma ou duas borrifadas leves são suficientes para um aroma sutil e agradável.

4. Borrifar diretamente na roupa

Aplicar perfume diretamente na roupa pode manchá-la e alterar o aroma original da fragrância. Borrife o perfume na pele, em pontos-chave, permitindo que se misture naturalmente com seus óleos corporais.

5. Aplicar em pontos errados

Os pontos de pulsação, como pescoço, pulsos e atrás das orelhas, são ideais para aplicar perfume, pois emanam calor e ajudam a difundir o aroma. Evite aplicar o perfume em áreas expostas ao sol, pois pode causar reações fotossensíveis.

Leia Também: Rir é o melhor remédio? Chorar traz benefícios surpreendentes para a saúde!