A incrível floresta submersa que foi criada após um terremoto - O Lago Kaindy, afundado nas profundezas do Parque Nacional dos Lagos Kolsai, no Cazaquistão, é um marco natural que foi criado a partir de um desastre. Em 1911, um terremoto atingiu as montanhas Tian Shan, no então Turquistão russo. Conhecidos como terremoto Kebin, os tremores provocaram avalanches e deslizamentos de terra que mataram mais de 450 pessoas, arrasaram mais de 700 edifícios em Almaty, cidade mais próxima, e alteraram para sempre a geografia da região. Um deslizamento de terra particularmente violento fez com que detritos de calcário caíssem em um desfiladeiro para formar uma barragem natural. Com o tempo, o desfiladeiro foi inundado pelas chuvas e pela água do rio da montanha. O aumento do nível das águas criou um lago atraente, posteriormente chamado de Lago Kaindy. O que torna este lago especialmente atraente, no entanto, é sua incrível floresta submersa: uma coleção de pinheiros (piceas schrenkianas) que ficou submersa quando o desfiladeiro encheu. Apenas as pontas em forma de agulha dessas árvores outrora poderosas permanecem visíveis. Outro atrativo são os tons brilhantes do lago. Os depósitos de calcário deixaram na água uma paleta intensa de verde-azulado, cores que brilham positivamente na luz do sol para deixar Kaindy parecendo uma lagoa caribenha em vez de um lago situado em uma cordilheira da Ásia Central. Um destino durante todo o ano, o Parque Nacional dos Lagos Kolsai é conhecido por suas características aquáticas. Além de Kaindy, os visitantes são presenteados com outros lagos, todos espetaculares em seu cenário remoto e beleza cênica. Entusiastas ao ar livre e turistas de aventura são atraídos para esta parte do mundo por seu esplendor intocado e relativa acessibilidade. Muitos optam por caminhar pela região no verão, acampando em yurts tradicionais (cabanas circulares usadas tradicionalmente pelos pastores nômades mongóis e de outros povos da Ásia Central) situados perto de alguns dos lagos. No inverno, ainda é possível explorar a área. Nesta época do ano vemos Kaindy envolto em gelo, com a floresta submersa tranquila sob a escuridão aquática. Percorra a galeria e descubra mais sobre esta encantadora maravilha natural.

© Shutterstock