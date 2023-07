Mais de 70 pessoas são resgatadas de teleférico que estragou no Equador

Vinte e sete pessoas foram deixadas suspensas no ar, na quinta-feira, dentro das cabines de um dos teleféricos mais altos do mundo, localizado em Quito, no Equador.

O equipamento turístico parou de funcionar devido a uma falha técnica durante uma viagem, de acordo com a imprensa local. Os turistas precisaram ser resgatados pelos bombeiros e autoridades, com o auxílio de cordas, em uma operação que levou mais de 7 horas. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Vários vídeos do momento foram compartilhados por testemunhas no Twitter.

O prefeito de Quito, Pabel Muñoz, anunciou que o teleférico, de gestão privada, será fechado por questões de segurança e será investigado. Ele ressaltou que a empresa responsável pelo equipamento não possuía um "protocolo claro, eficiente e seguro" para lidar com situações como essa.

Além das 27 pessoas que estavam dentro das cabines, as equipes de resgate também tiveram que resgatar outras 47 pessoas que aguardavam a viagem de teleférico na montanha.

O teleférico de Quito foi inaugurado em 2005. Com uma extensão de 2,5 quilômetros, sobe quase 4 mil metros acima do nível do mar e é divulgado como um dos mais altos do mundo.

Leia Também: Novo teste detecta infecção por coronavírus em diferentes espécies animais