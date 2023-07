"Mordi". Criança de seis anos escapa a tentativa de rapto em Miami

Uma criança de seis anos conseguiu escapar de uma tentativa de sequestro na última quinta-feira, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, ao morder o braço do homem para fugir e denunciar o caso às autoridades.

A menina, cujo nome não foi revelado, contou à CBS News e à polícia de Miami que estava brincando com seus irmãos no pátio de um complexo residencial onde mora, quando viu um SUV branco estacionado próximo ao seu apartamento.

"Um sequestrador veio em minha direção. Ele me agarrou. Começou a correr comigo", relatou a criança.

O homem, posteriormente identificado como Leonardo Venegas, de 32 anos, tentou arrastar a criança, mas ela conseguiu escapar, mordendo-o com força no braço. "Eu o mordi. Ele me deu um tapa e me jogou no chão", acrescentou.

Segundo a polícia de Miami, as câmeras de vigilância do complexo registraram Venegas correndo em direção ao local, enquanto a menina fugia para dentro do apartamento e contava à família, que ligou para a polícia. As imagens também mostraram um Range Rover branco estacionado na área descrita pela criança.

Graças a essas imagens, a polícia conseguiu visualizar a placa do veículo e identificar Venegas. Uma unidade policial encontrou o carro no sábado e o homem foi detido.

A policial Kiara Delva, que estava no local, elogiou a coragem e a memória da criança, que ajudou as autoridades a identificar o suspeito e o veículo. No entanto, Delva alertou que, caso alguém se encontre em uma situação semelhante, deve "correr o mais longe possível e até gritar".

