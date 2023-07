Urso se tranca e destrói interior de carro de influencer; veja o vídeo!

Alejandra, influencer nos Estados Unidos, tem mais de 52 mil seguidores no TikTok e um carro destruído. Como?

Um urso se trancou lá dentro e, para além do susto que pregou à dona do carro, ainda o danificou.

Enquanto visitava a região de Lake Tahoe, nas montanhas da Serra Nevada dos Estados Unidos, Alejandra avistou um urso selvagem trancado dentro do seu carro e compartilhou o momento inusitado na rede social. Vale lembrar que este tipo de animal é bastante comum na região.

O urso castanho estava trancado no Toyota Corolla e, com calma, a mulher narrou toda a situação, mesmo vendo o animal tirar a borracha das portas e acabar com o forro da porta do lado do passageiro.

No meio do caos, o urso ainda foi ao banco de trás do veículo fazer as suas necessidades.

Alejandra acabou pedindo ajuda à polícia local, que conseguiu espantar o animal. Ao final, agradeceu o apoio dos seguidores e revelou que o seguro vai cobrir todas as despesas.