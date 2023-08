Até que um tufão os separe? Não. As imagens de um casamento 'inundado'

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os 'estragos' feitos pelo tufão Doksuri, nas Filipinas, país que foi castigado pelos fortes ventos e chuva.

Num momento peculiar, um casal não desistiu do seu casamento devido a este fenômeno da natureza, que, de acordo com as publicações internacionais, fez cinco mortos no país.

O vídeo, que se tornou viral, mostra uma noiva entrando na igreja e caminhando até o altar, com o edifício inundado. O vestido está parcialmente submerso, mas é possível ver nas imagens a alegria do momento compartilhado neste momento de trocar as alianças.

O mesmo tufão também atingiu a China, tendo causado também mortos, devido às inundações. Em Pequim, o momento em que um homem é resgatado de um carro também parcialmente submerso foi capturado. As imagens são impressionantes.

Veja a ida até ao altar na galeria acima.

Leia Também: Rússia ataca centro de transfusão de sangue no leste da Ucrânia