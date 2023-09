Filhos feridos e desnutridos. 'Youtuber' detida por abuso infantil

Ruby Franke, uma conhecida 'youtuber' que tinha mais de dois milhões de seguidores no agora extinto canal da plataforma '8 Passengers', foi presa na quarta-feira, sob suspeita de abuso infantil. Segundo a imprensa internacional, a detenção aconteceu após um de seus filhos ter fugido de casa em busca de ajuda, na cidade de Ivins, no estado norte-americano de Utah.

O incidente ocorreu por volta das 10h00 locais (13h00 horário de Brasília), quando um menino de 12 anos pulou pela janela de casa e procurou refúgio na residência de um vizinho, pedindo água e comida. O vizinho notou que a criança estava com fita adesiva nos tornozelos e pulsos e imediatamente acionou as autoridades.

Segundo um comunicado do Departamento de Segurança Pública de Santa Clara-Ivins, a criança estava "extremamente magra e desnutrida, com feridas abertas e fita adesiva envolvendo suas extremidades". Seu estado de saúde era tão crítico que exigiu atendimento de emergência e transporte para um hospital local.

A polícia local também revelou que uma outra criança, uma menina de 10 anos, estava desnutrida e foi levada para o hospital para avaliação. Além disso, outros dois filhos de Ruby Franke, num total de seis, foram colocados sob custódia dos serviços de proteção à infância.

A 'youtuber' foi posteriormente detida, assim como sua parceira, Jodi Hildebrandt. De acordo com a Sky News, ambas produziam vídeos de aconselhamento parental que promoviam um estilo de educação rigoroso. O canal '8 Passengers' foi criado no YouTube em 2015 e contava com 2,3 milhões de seguidores, que acompanhavam a vida e o estilo de vida da família, que pertencia à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Ruby Franke compareceu perante um juiz na quinta-feira, que negou a liberdade sob fiança devido à "gravidade das lesões sofridas por seus dois filhos em casa" e ao fato de quatro crianças terem sido colocadas sob a guarda dos serviços de proteção à infância.

