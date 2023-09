Imagens mostram abalo e estragos deixados pelo terremoto no Marrocos

O terremoto desta noite apanhou de surpresa os marroquinos, especialmente no centro do país, onde a ocorrência de sismos raramente resulta em danos significativos. Ao longo das últimas horas, têm surgido vários relatos dos estragos provocados pelo abalo, especialmente nas zonas mais antigas das cidades, com edifícios centenários a colapsarem.

A cidade mais atingida é a de Marraquexe, que é também uma das maiores do país. A estrutura da medina (no mundo árabe e nos países do Norte de África, são os bairros mais antigos da cidade, que costumam estar cercados por uma muralha velha), que é considerada Património Mundial da UNESCO, ficou rachada e gravemente em risco, e há também notícias sobre pedaços de uma mesquita antiga que caíram em cima de carros na rua, esmagando-os.

O último balanço das autoridades marroquinas, aponta para pelo menos 820 mortos, e pelo menos 672 feridos, com muitas pessoas ainda presas nos escombros.

Vídeos divulgados nas redes sociais demonstram o caos deixado pelo sismo desta noite.

برداً وسلامًا أهلنا وأحبتنا في #المغرب الشقيق، قلوب أهلكم في #فلسطين معكم، والدعاء لكم بالسلامة إن شاء الله..#زلزال_المغرب pic.twitter.com/LD0xXYZzek — أدهم أبو سلمية #غزة ?? (@adham922) September 8, 2023

Watch: Diners in #Morocco run out of a restaurant the moment the earthquake hit several parts in the country. #MoroccoEarthquake



Read more: https://t.co/MKy8gVkSXp pic.twitter.com/geCFu3WTut — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 9, 2023

A powerful earthquake has occurred in #Morocco.



According to Reuters, as a result of the earthquake, 632 people have already died, and another 329 have been injured.



There are reports of widespread destruction. People may still be under the rubble. pic.twitter.com/kf1PJyT5T8 — KyivPost (@KyivPost) September 9, 2023

