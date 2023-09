Professora joga água na cabeça de aluno que estava dormindo na aula

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma professora jogando água na cabeça de um estudante para o acordar durante o horário da aula. As imagens foram registadas na quinta-feira, numa escola privada em Guaraí, no estado de Tocantins, no Brasil.

As imagens, divulgadas pelo G1, mostram vários estudantes sentados na sala de aula e um jovem dormindo no chão. A professora não hesitou em aproximar-se dele e despejar uma garrafa de água na cabeça, fazendo com que acorde sobressaltado e com as gargalhadas dos colegas.

Nas imagens também é possível ouvir a professora, que dá aulas de português e literatura, dizendo "Vai para casa, não tem vergonha não?".

O jovem de 17 anos revelou, em declarações ao portal brasileiro, que acorda as 4 horas da madrugada todos os dias para ir para a escola, uma vez que vive a mais de 50 quilômetros do local.

Por esse motivo, o adolescente revelou que se deitou alguns minutos durante a troca de professores. "Antes de começar a aula, deitei no chão para descansar e acabei por adormecer. Houve a troca de professores e ela entrou na sala. Com certeza viu-me lá e, em vez de me acordar, conversar ou até me expulsar da sala, pegou a garrafinha de uma colega e começou a despejar água em cima mim", contou o jovem, revelando que acabou por sair da aula depois do sucedido.

A mãe do estudante foi à escola na sexta-feira para reunir com a direção, tento pedido que substitua a professora. Caso isso não aconteça, ameaçou tirar o filho daquela instituição.

"Disseram que os dois estavam errados. Mas ela estava mais [errada] porque não é atitude de um profissional. Não era motivo para ter feito isso", lamentou a encarregada de educação.

