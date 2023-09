Cinco mortos, incluindo uma criança, após colisão entre aviões no México

Cinco pessoas, incluindo uma criança, perderam a vida em decorrência de uma colisão entre dois aviões particulares na manhã de segunda-feira, em La Galancita, no estado mexicano de Durango.

Segundo informações fornecidas pelas autoridades à Associated Press, um dos aviões estava decolando enquanto o outro estava pousando no momento da colisão. Ambas as aeronaves pegaram fogo após o impacto.

Infelizmente, não houve sobreviventes entre os passageiros, e as autoridades estão conduzindo uma investigação para determinar as causas d

Veja as imagens do rescaldo na galeria acima.

