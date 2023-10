Vídeo viral mostra reação de pais de ganhador do Nobel da Medicina

Drew Weissman, ganhador do Nobel da Medicina de 2023, compartilhou a notícia com os pais em uma chamada telefônica que foi filmada e se tornou viral.

Weissman dividiu o prêmio com a húngara Katalin Karikó "por suas descobertas sobre modificações de bases de nucleotídeos que permitiram o desenvolvimento de vacinas de RNA mensageiro (mRNA) eficazes contra a Covid-19".

Em uma chamada telefônica com os pais, Adele, de 90 anos, e Hal, de 91 anos, Weissman foi recebido com felicidade, mas sem surpresa.

"Oh, que maravilha. Nem sei o que dizer. Estou prestes a cair no chão", disse Adele. Hal apenas disse "parabéns".

Os pais lembraram o filho de que ele nunca acreditou que ganharia o prêmio, mas que eles sempre souberam que ele iria conseguir.

Em declarações à CBS, Weissman lembrou uma vez em que, aos 5 anos, visitou Estocolmo, na Suécia, com a família. Ao visitar o auditório do Prêmio Nobel, os pais avisaram os responsáveis do espaço que precisavam reservar dois lugares, como se antecipassem que o filho seria um dia premiado.

Weissman e Karikó realizaram sua pesquisa premiada na Universidade da Pensilvânia. Ambos foram considerados "heróis da pandemia" graças ao seu trabalho.

