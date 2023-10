Autoridades procuram homem acusado de matar juiz do seu divórcio

As autoridades do estado norte-americano de Maryland procuram um homem que teria abatido a tiros um juiz, na noite de quinta-feira.

Trata-se do magistrado responsável pelo processo de divórcio do suspeito, Pedro Argote, de 49 anos, que se encontra em fuga, segundo avança a ABC News.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Washington, Argote baleou o juiz Andrew Wilkinson, de 52 anos, na propriedade do magistrado, onde se encontravam a sua mulher e filho.

A ex-mulher do suspeito recebeu a custódia dos filhos do casal, numa audiência na quinta-feira, acreditando o xerife Brian Albert que este será o motivo do tiroteio. Argote não marcou presença nesta audiência.

O homem também foi obrigado a pagar uma pensão de alimentos de 1.120 dólares à ex-mulher, que foi proibido de ver, bem como aos filhos, a não ser que tenha autorização da mulher. O juiz decidiu ainda que a propriedade do casal passará a ser propriedade unicamente da mulher.

