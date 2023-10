Organizadora de casamentos expõe convidadas por usarem branco

Um vídeo de uma organizadora de casamentos se tornou viral nas redes sociais depois que ela decidiu expor quatro convidadas por usarem branco no evento.

Cari Izaguirre, que é responsável pela organização de casamentos, afirmou em um vídeo no TikTok que "toda a gente conhece o básico das regras de etiqueta". No entanto, quatro convidadas de um casamento que ela organizou quebraram uma regra de ouro: não vestir branco.

No vídeo, Cari filma as convidadas de forma sutil, explicando o porquê de suas escolhas erradas. A primeira convidada escolheu um vestido curto, de mangas compridas, branco. A segunda convidada optou por um vestido comprido, sem costas e com uma renda branca. "Ninguém me consegue convencer de que aquilo não é um vestido de noiva", diz Cari.

A terceira convidada escolheu um vestido rosa creme. Apesar de não ser branco, a especialista nota que nas fotografias vai parecer, pelo que é uma cor a evitar.

A quarta convidada não é a pior opção, porque se trata simplesmente de uma camisa branca, com um blazer da mesma cor. Contudo, Cari salienta que é branco. "Simplesmente não o usem", diz.

"Eu faço o meu trabalho e é isso que vocês têm de fazer", nota. "Não usem branco, creme, rosa claro. Não o façam, simplesmente não o façam", pode ainda ouvir-se a mulher dizer, no vídeo amplamente comentado.

Internautas questionaram como é que há pessoas que ainda não conhecem essas regras, enquanto outros a dizer que, enquanto noivos, pouco se importariam com este detalhe.

Em outro vídeo, Cari decidiu sublinhar que chegou a confrontar as convidadas, alertando-as para sua má escolha. A ação foi feita a pedido da noiva, que teria sido a primeira a reparar nos vestidos que não a agradaram.

